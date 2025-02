Gre-Nal deu um choque de realidade ao Grêmio

O Grêmio escapou de perder o Gre-Nal. A equipe de Gustavo Quinteros entregou bem menos do que se esperava no duelo com o Inter na noite de sábado (8). Abusou da ligação direta da zaga com o ataque. Jemerson até conseguiu dar alguns bons lançamentos. Saiu na frente no placar com um gol de Braithwaite na cobrança de pênalti. Mas segurou a vantagem por poucos minutos.



O dinamarquês sofreu de abandono na frente. Não teve suporte dos companheiros na criação das jogadas. Cristaldo decepcionou. O camisa 10 pouco produziu.