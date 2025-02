Dois jogos para o Grêmio comprovar sua evolução

Quinteros deu ao Tricolor uma cara de time e agora tem dois jogos complicados pela frente. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O campo está mostrando que o Grêmio está jogando melhor do que o Inter no começo da temporada. Ambos tem quase as mesmas peças do ano passado. Mas Gustavo Quinteros conseguiu dar ao Tricolor uma cara de time, algo que não se via nos últimos tempos sob comando de Renato Portaluppi.

Está tudo perfeito? Óbvio que não. Ainda há muito trabalho pela frente. Os dirigentes estão buscando os reforços pedidos pelo técnico argentino. A fotografia da equipe vai mudar bastante. Mas é visível que o desempenho atual do Grêmio é positivo, mesmo dando todo o desconto pela fragilidade dos adversários encarados até agora.

Só que agora a régua vai subir bastante contra o Juventude. Previsão de uma pedreira no Alfredo Jaconi. Adversário com status de Série A do Brasileirão, que, conseguindo uma vitória nesta quarta-feira (5), pode entrar na briga para ter a melhor campanha da fase classificatória e vantagens na semifinal.

Quinteros não erra em preservar alguns jogadores mais desgastados. Mas os titulares precisam estar no banco de reservas para entrar em campo se o jogo ficar complicado. Na tabela, o duelo com o Papo vale os mesmos três pontos que o Gre-Nal. Mas um resultado negativo pode impactar no clássico 444. A sequência gremista é bastante complicada. Vai servir para provar a evolução.

