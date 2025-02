Chegou a hora de Roger dar descanso para os titulares do Inter

Alan Patrick e Thiago Maia devem ser preservados. Renan Mattos / Agencia RBS

Tudo indica que Roger Machado vai dar uma folga para os titulares contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (5). Até agora, o Colorado tem jogado com o tanque cheio no Gauchão, sem uma semana inteira de descanso para os atletas. Vitão, Thiago Maia, Alan Patrick e Borré são os principais candidatos a ficarem no banco.

Antes do Gre-Nal, com liderança e vantagem de quatro pontos em relação ao Caxias na tabela do Grupo B, é o momento certo para fazer preservações. Mas há um sinal de alerta no Beira-Rio. O Colorado de 2025 ainda não encaixou.

Roger pode aproveitar o duelo com o Xavante para fazer testes. O lado direito sem Bruno Gomes e Bruno Tabata ou Gabriel Carvalho ainda não encontrou o acerto que tinha.

Por que não dar uma chance para Carbonero começar entre os onze? Wanderson não vem dando boa resposta. O time tem ficado dependente da jogada pela esquerda com Bernabei e Wesley. É preciso encontrar um ajuste.