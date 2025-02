A decisão acertada do técnico do Inter antes do Gre-Nal

Roger Machado está certo em poupar titulares contra o Xavante. Ricardo Duarte / Inter

A grande questão que povoa a mente dos colorados é como o Inter, com uma base de time qualificada, ainda não reencaixou em 2025? Os comandados de Roger Machado não tiveram uma atuação convincente no Gauchão, mesmo com a exigência mais baixa imposta pelos adversários.

Mas aposto que o desempenho colorado vai melhorar na sequência das partidas. Claro que é preciso dar o desconto por estar no começo da temporada. Por isso, não é possível fazer uma análise definitiva com apenas quatro jogos. Com certeza, o cenário vai mudar.

Contra o Brasil no Beira-Rio nesta quarta-feira (5), Roger Machado vai colocar em campo uma escalação alternativa. Até agora, não preservou. Titulares importantes sequer concentraram. É uma decisão que fica difícil de discordar.

Uma vitória sobre o Xavante traz tranquilidade para o Colorado antes do Gre-Nal. No momento, a dupla tem os mesmos 10 pontos e igual número de vitórias. A vantagem gremista está no saldo de gols. Doze contra cinco.

Quem deixar mais pontos pelo caminho agora, chega no duelo do sábado (8) em desvantagem. Resultados iguais na quinta rodada, aumentam o potencial de influência do clássico 444 para o futuro. Vale muito poder decidir mata-mata em casa.

