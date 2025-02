A correta estratégia do Grêmio para pegar o Juventude

Por mais que tenha um grande desafio contra o Juventude , no Alfredo Jaconi, nesta quarta-feira (5) — o confronto mais difícil até agora na temporada —, o Grêmio coloca o Gre-Nal da Arena como prioridade na semana . Gustavo Quinteros vai repetir a ideia de escalação que esteve em campo contra o Monsoon, antes da goleada sobre o São Luiz .

A tendência é de um time reserva na Serra. Mesmo assim, é possível colocar uma formação muito competitiva . Será interessante rever Monsalve começando como titular no meio-campo. Arezo e André Henrique também podem aparecer.

A situação tranquila na liderança do Grupo A , cinco pontos na frente do Guarany de Bagé, proporciona a tranquilidade para Quinteros preservar . Claro que somar pontos conta muito para definir o mando de campo das semifinais.

