O baita desafio de Gustavo Quinteros no Grêmio

Treinador argentino é a principal mudança no Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A principal mudança do Grêmio para começar a caminhada na temporada é a presença de Gustavo Quinteros na casamata no lugar de Renato Portaluppi. O argentino vai precisar de tempo para implementar suas ideias de jogo. Não é fácil substituir o maior ídolo do clube. É um baita desafio!

Com certeza, haverá cobrança por resultado. Mas ela precisa ser feita com critério. Paciência é a palavra que precisa estar presente no vocabulário gremista neste início de temporada e na busca pelo octacampeonato gaúcho.

Ainda falta buscar um lateral-esquerdo. De bom desempenho na Copa São Paulo, Pedro Gabriel pode receber uma oportunidade. Outros guris também devem ficar no radar de Quinteros. Gabriel Mec é a principal joia da base.

A zaga também é um ponto onde os dirigentes ainda precisam agir. Jemerson e Rodrigo Ely não são titulares afirmados. Apesar das oscilações, Gustavo Martins tem velocidade, característica que agrada o novo técnico. Com confiança, pode dar boa resposta.