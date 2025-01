As preservações que Roger pode fazer no Inter

Alan Patrick é um jogador que pode ser preservado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Antes do Gre-Nal, o Inter terá dois jogos no Beira-Rio. Primeiro, o Avenida. Na sequência, o Brasil. É fácil apostar, por tudo que representa, que Roger Machado vai colocar força máxima no clássico.

Então, até lá, precisa aliviar para alguns jogadores mais desgastados. Fica uma questão: como o técnico colorado vai operacionalizar as preservações pontuais?

A maratona de jogos do Gauchão está pesada, sem muito tempo para treinar e descansar. Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick são alguns atletas que sentem mais fisicamente. Devem ficar fora de combate de algum dos dois próximos compromissos. Borré também pode entrar na lista.

No grupo B, a vantagem do Inter em relação ao Caxias é de um ponto. Mas o time grená tem a pedreira no Ca-Ju no final de semana. Derrotando o Periquito em casa, o Colorado abre uma vantagem interessante na primeira posição.