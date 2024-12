O que fica de lição para o Inter nesta reta final de 2024

Roger ainda tem crédito pela sequência de 16 jogos sem perder. Ricardo Duarte / Inter

O saldo derradeiro do Inter no Brasileirão é de três derrotas seguidas, depois de uma invencibilidade de 16 jogos. Claro que esta sequência não pode ser esquecida, só que o desempenho da reta final deve ficar de lição.

Um sinal de alerta, sem terra arrasada. Quando encontrou os rivais da ponta de cima da tabela — Flamengo, Botafogo e Fortaleza — o Colorado perdeu.



No Castelão, cheio de desfalques, o time de Roger Machado levou 3 a 0, sendo o primeiro gol com uma falha de Rochet, traído por um problema no gramado.

A escalação inicial com Borré e Valencia não deu certo. No intervalo saiu o equatoriano para entrar Gabriel Carvalho. Porém, o Fortaleza ampliou o placar.

Goleada sofrida que não há do que reclamar. O título do Brasileirão, que ficou no sonho dos colorados, parou nas mãos do Botafogo. Resultado justo para quem fez um campeonato de maior regularidade.

E o Athletico-PR acabou rebaixado ao lado de Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá.