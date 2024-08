O Grêmio tem totais condições de seguir na Libertadores. Claro que não será barbada. Será um duelo ajustado nesta terça-feira (20). Equipes que vivem um momento parecido na temporada. Ambos tem bons elencos e estão brigando contra o rebaixamento. Por tudo isso, é preciso jogar no Maracanã contra o Fluminense com o regulamento debaixo do braço.