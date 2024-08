O principal objetivo do Grêmio na Arena Pantanal

É grande a expectativa para a possível estreia de Martin Braithwaite com a camisa do Grêmio, contra o Cuiabá. Claro que ainda não se projeta que o atacante inicie como titular, mas será uma ótima oportunidade para dar rodagem ao jogador dinamarquês.



No duelo da eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, Diego Costa mostrou total falta de ritmo de jogo depois da longa parada por lesão.