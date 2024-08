O grande desafio do Inter de Roger Machado

Para encarar o Palmeiras, Roger Machado pode fazer duas mudanças importantes na escalação do Inter no domingo (4). Na zaga, Vitão vai retomar o lugar ao lado de Mercado. Entre as opções, penso que é a dupla mais afinada. A outra alteração ainda não dá para cravar, mas Thiago Maia pode voltar no meio-campo.



Como o ex-jogador do Flamengo ainda não treinou com os companheiros durante a semana, é provável que ainda não seja utilizado. Se fosse possível, o volante agregaria muito na saída de bola em relação a Bruno Gomes e Rômulo.