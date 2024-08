Grêmio mira na vitória para aliviar de vez a pressão no Brasileirão

O jogo contra o Bahia é muito importante na batalha para se afastar de vez da proximidade da zona do rebaixamento do Brasileirão. Uma vitória no Alfredo Jaconi fará com que o Grêmio chegue a 27 pontos em 21 partidas. Faltando 17 jogos, seria necessário somar mais 18 pontos para atingir o número mágico de 45.



Mais uma vez, Renato Portaluppi acerta em colocar em campo uma escalação de reservas. Mesmo assim, o time terá uma série de atrações. Diego Costa pode aparecer no time. Outros titulares, como Rodrigo Ely, Dodi, Cristaldo e Soteldo, estão em Caxias do Sul.