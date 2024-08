Grêmio deve jogar de tanque cheio até o final do Brasileirão

A partir de agora, o Grêmio tem a obrigação de jogar com força máxima todos os jogos do Brasileirão. É preciso sair do constrangimento de estar brigando para escapar do rebaixamento. Serão 17 partidas até dezembro, a começar pelo Criciúma, neste domingo (25). Pelo menos tem que batalhar por vaga em uma competição continental.



Até quando Renato Portaluppi vai continuar com algumas teimosias na hora de escalar o time? Ele tem razão quando diz que tem mais informações do que a torcida e a imprensa. Afinal de contas, os treinos são blindados. Mas o campo mostra muita coisa.