É hora de Renato manter a estratégia no Grêmio

No futebol existe uma velha máxima: time que está ganhando, não se mexe. Por isso, Renato Portaluppi deve repetir a estratégia adotada nas duas últimas partidas pelo Brasileirão contra Athletico-PR e Cuiabá. Com o respiro na tabela após os resultados positivos e tendo uma decisão contra o Fluminense pela Libertadores no Maracanã, explica-se preservar titulares no Alfredo Jaconi.



Suspenso na competição sul-americana é possível apostar até que Rodrigo Ely estará em campo. Edenilson, que poderia ser utilizado, está fora pelo cartão amarelo. Os jovens Aravena e Arezo também são boas opções para ganhar rodagem. E a presença dos dois não significa perda de qualidade.