A previsível rotina do Inter na temporada

O Inter regrediu em relação à vitória sobre o Juventude. Além disso, manteve a terrível rotina de recuperar adversários que vivem um momento ruim na temporada. Contra o lanterna do Brasileirão, que não havia ganho nenhum jogo em casa, o time de Roger Machado acabou derrotado por 1 a 0 em Goiânia. Péssimo resultado. O Colorado atacou e defendeu mal.



Em nenhum momento durante os mais de 90 minutos, conseguiu alguma supremacia em campo. De novo, Enner Valencia esteve fora da partida. Desconectado. Realmente, há um problema com o principal jogador do elenco, que precisa ser resolvido.