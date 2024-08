A novidade que pode qualificar o time do Inter

Roger Machado não pode reclamar do calendário. O Inter tem toda a semana para poder trabalhar a equipe que encara o Cruzeiro pelo Brasileirão. Em termos comparativos, o time mineiro jogou contra o Vitória na segunda-feira (19) e encara o Boca Juniors em Belo Horizonte na quinta-feira (22), pela Sul-Americana, antes do encontro no Beira-Rio.



A boa notícia dos treinamentos no CT em Alvorada é a volta de Borré. O colombiano já deve ficar à disposição no final de semana.