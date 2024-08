A nova chance para o Inter recomeçar

Confirmada a lesão muscular de Borré. O colombiano vai parar por quatro semanas. Mais um problema para Roger Machado no processo de reorganização do Inter. Ele já estava suspenso do duelo com o Athletico-PR. Somada a ausência de Alan Patrick, dois esperados protagonistas do elenco colorado estão fora de combate.



Aumenta a pressão por desempenho para Enner Valencia, que vem sendo muito criticado. Todo mundo reconhece a qualidade do camisa 13. O torcedor que estiver no Beira-Rio neste domingo (11) precisa apoiar o equatoriano. Com certeza, vaia não ajuda.