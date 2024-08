Com a escalação de uma equipe toda reserva, o Grêmio superou o Athletico-PR na Arena da Baixada. Baita resultado. Primeira vitória no Brasileirão como visitante. A estratégia de Renato Portaluppi em preservar os atletas por causa do gramado sintético em Curitiba e devido a decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil acabou dando certo.