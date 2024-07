O tenebroso momento do Grêmio na temporada

Virou rotina. O Grêmio sofreu mais uma derrota no Brasileirão. Ela começou a se desenhar a partir de um gol marcado por Ramiro, de cabeça, mesmo não tendo uma alta estatura. Reinaldo não marcou no lance. Marchesín foi encoberto pela bola. No segundo, o goleiro gremista sequer foi na bola. Um lance constrangedor. Dois gols em três minutos.



E o 2 a 0 ficou barato na etapa inicial. O Tricolor até teve a primeira chance do jogo com Edenilson. Porém, depois não viu a cor da bola. A marcação inexiste. Não teve ligação entre meio e ataque.