Rodrigo Caio pode ser a grande surpresa da escalação do Grêmio que enfrenta o Palmeiras, no Centenário, nesta quinta-feira (4). Sem poder contar com Dodi e Villasanti, este segundo que está fora da Copa América e não chega a tempo para o jogo, Renato Portaluppi pode promover a estreia do zagueiro jogando improvisado de volante.