Alívio no Centenário. O mais importante era voltar a vencer no Brasileirão, somar três pontos para buscar uma retomada na competição. E o Grêmio atingiu o objetivo na tarde gelada de domingo (30) em Caxias do Sul depois de 40 dias longe do RS. Afundou o Fluminense, que vive uma crise técnica na lanterna do Brasileirão.