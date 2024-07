A garra foi a grande virtude do Grêmio em Chapecó

O gramado da Arena Condá, detonado pela chuva, foi um ingrediente importante da vitória do Grêmio sobre o Vasco. Três pontos fundamentais, que tiraram o Tricolor do inferno da zona de rebaixamento. Sempre lembrando que ainda tem dois jogos a recuperar.



Pela condição do campo, o time de Renato Portaluppi teve grandes dificuldades para construir chances de marcar. Na etapa inicial, a melhor oportunidade foi com Cristaldo na posição do centroavante. Os cariocas carimbaram a trave de Marchesín com Veggeti.