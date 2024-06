O Inter terá um Heriberto Hülse bombando para encarar o São Paulo pelo Brasileirão, nesta quinta-feira (13). A previsão é de um baita duelo na casa do Criciúma. O time paulista cresceu muito em desempenho após a chegada de Luis Zubeldía.



Em 10 jogos no comando, o argentino teve oito vitórias e dois empates. Um aproveitamento de 86,6%. É o melhor começo de um treinador no clube desde 1986, quando Pepe teve nove vitórias e um empate seguidos. A marca naquele momento chegou em 13 partidas sem perder.