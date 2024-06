O Grêmio entra em campo no Castelão sob pressão. Com um histórico de cinco derrotas em sete partidas, um novo resultado ruim pode deixar o Tricolor em uma situação pior ainda no Z-4 antes do Gre-Nal. A equipe de Renato Portaluppi, ao lado de Inter e Fortaleza, tem o pior ataque do Brasileirão.