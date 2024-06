O Grêmio acabou derrotado na volta do Brasileirão na tarde de sábado (1), no Couto Pereira. Como se projetava, Renato Portaluppi escalou uma equipe reserva contra o Bragantino. Não posso fazer qualquer crítica pela decisão, porque, antes da partida, falei que a melhor estratégia era priorizar a decisão com o Huachipato no Chile pela Libertadores. Portanto, um risco calculado.