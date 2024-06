Na surrada discussão do que é mais importante no futebol — resultado ou desempenho — penso que ganhar sempre será o ponto principal. Claro que a atuação apresentada pelo Inter neste sábado (8) no Alfredo Jaconi ficou longe de ser brilhante. E daí? Foi o suficiente para vencer o Delfín pelo placar mínimo. Poderia ter aproveitado melhor a posse de bola e as oportunidades criadas? Com certeza! Por isso, placar foi magro. Mas o fundamental era vencer o time equatoriano.