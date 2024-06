O Inter confirmou uma velha máxima: Gre-Nal não se joga, se ganha. No geral, o duelo histórico no Couto Pereira teve muita transpiração e pouca inspiração. Na realidade, foi uma atuação efetiva da equipe de Eduardo Coudet. Atingiu o objetivo. Vitória é o mais importante no futebol. A terceira seguida do argentino em Gre-Nais.