Até quando o futebol do Grêmio será insuficiente?

O Grêmio começou mostrando nada de diferente da sua atual rotina de pouco futebol no Brasileirão. No primeiro tempo da partida desta quarta-feira (26), em Goiânia, o time de Renato Portaluppi não conseguiu acertar nem uma vez a meta do Atlético-GO. A atuação foi tão ruim que o treinador gremista trocou duas peças logo na etapa inicial. Saíram Pavon e Galdino para as entradas de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes.