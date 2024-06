O Inter projeta voltar a ter o torcedor colorado ao seu lado no RS, tendo o Estádio Alfredo Jaconi. Com certeza, vai ser um momento emocionante. Mas somente a vitória interessa. Mesmo com desfalques importantes — Rochet, Valencia e Borré — a obrigação colorada é passar para a repescagem. Há peças de reposição suficientes para atingir o objetivo.