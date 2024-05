O Grêmio volta a campo com uma série de desafios na sequência da temporada. O primeiro é em termos de desempenho. A defasagem física e a quebra do ritmo de jogo são variáveis que estarão muito presente nas primeiras partidas como um fator complicador. Não tem como ser diferente. Ficará difícil cobrar grandes desempenhos do time de Renato Portaluppi.