No duelo contra o Operário em Ponta Grossa, nesta terça-feira (30), o Grêmio repetiu o pouco futebol apresentado na derrota para o Bahia. Por mais que Renato Portaluppi tenha preservado alguns titulares — uma decisão correta — a equipe precisava ter entregue mais desempenho no confronto com um time da série B.



A questão física é algo que preocupa demais no Tricolor. Apesar do calendário ser realmente insano, há uma evidente fragilidade de alguns jogadores.