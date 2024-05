Olhando pelo histórico, a possível contratação de Rodrigo Caio pelo Grêmio, anunciada por Renato Portaluppi no Sportv, é um baita lance. É um jogador de qualidade reconhecida, levantador de taças e bom de grupo. Porém, há uma questão importante que precisa ser levada em conta. O zagueiro que estava no Flamengo teve uma grave lesão no joelho direito.