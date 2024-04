O Grêmio começa a caminhada na Copa do Brasil nesta terça-feira (30), sonhando com o hexa. Além disso, o time busca mudar a má impressão deixada pela atuação ruim contra o Bahia, no último sábado, pelo Brasileirão. Marchesín retorna em Ponta Grossa. Renato Portaluppi vai mexer no esquema do meio para frente.