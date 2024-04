O primeiro desafio do Grêmio no Brasileirão será contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Pedreira. Sempre é difícil jogar em São Januário. Depois do fracasso com o Huachipato na Libertadores dentro da Arena, Renato Portaluppi e os jogadores terão a oportunidade de melhorar o desempenho e largar com um bom resultado no campeonato nacional.



A primeira tarefa do treinador gremista é encontrar uma forma de estancar a sangria de gols sofridos. Tirando os jogos da Libertadores, o ataque até vem fazendo muitos gols. O problema é que a defesa vaza demais.