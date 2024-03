Sem Marchesín na delegação que subiu a Serra, Caíque será titular do Grêmio contra o Caxias neste sábado (16). Decisão acertada. Com isso, Renato Portaluppi não tem mistérios para fazer na escalação. Geromel será o parceiro de Kannemann na zaga. Cristaldo se escalou na partida com o Brasil-Pel.