O Inter não deu trégua para o São Luiz e garantiu com tranquilidade a vaga na semifinal no sábado (9). Desde o primeiro minuto de partida no Beira-Rio, o Colorado foi imagem e semelhança de Coudet. Um time galgando intensidade, que não sossega até atingir os seus objetivos. Troca passes com qualidade. É vertical. Joga pelos dois lados. Coletivamente maduro.