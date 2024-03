Alexandro Bernabei chegou do Celtic da Escócia por empréstimo até o final da temporada, para disputar posição na equipe do Inter. Com a sequência pesada de partidas e as várias competições da temporada, todo mundo vai acabar jogando. Renê ainda é o titular. Vai estar em campo na reta final do Gauchão.



É importante ressaltar que o argentino tem uma característica mais ofensiva, predileção de Eduardo Coudet. É uma aposta para a abertura da participação colorada na Sul-Americana.