O Grêmio não conseguiu fechar a negociação com o zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR, até o término da janela nesta quinta-feira (7). Agora, o Tricolor vai ter de esperar uma pequena brecha no regulamento, quando é possível fazer contratações em abril. Mas há o ônus de não poder aproveitar o jogador na primeira fase da Libertadores.