Gustavo Nunes e Pepê não serão problemas para Renato Portaluppi escalar o Grêmio na primeira partida da final do Gauchão. Tudo não passou de sustos. Mesmo alternando grandes defesas e falhas, Caíque ainda merece ser mantido. Mas tem que parar de errar.



A única mudança na equipe gremista deve ser a entrada de Wesley Costa no lugar de Mayk, suspenso pela expulsão contra o Caxias. A lateral esquerda será um foco de atenção no duelo do Alfredo Jaconi.