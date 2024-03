A fotografia do ataque do Grêmio começa a ser modificada para a reta final do Gauchão. ,Na goleada sobre o Guarany de Bagé na Arena, neste sábado (2), Cristian Pavon marcou duas vezes. Com mais rodagem, o gringo vai evoluir. Já Diego Costa estreou com um gol de falta. Importante para largar com confiança. Gustavo Nunes e Nathan Fernandes são boas alternativas pela esquerda. Os guris vão brigar por posição.