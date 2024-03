Primeiro, era uma certeza que Valencia não poderia jogar a partida de volta do Gauchão contra o Juventude para servir o Equador em amistosos da data-Fifa. Porém, com a lesão sofrida no pé direito no Alfredo Jaconi e a desconvocação da seleção equatoriana, o atacante vai fazer tratamento intensivo e pode ter chance de se recuperar a tempo para a próxima semana no Beira-Rio.