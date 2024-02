Diego Costa chegou para ser o centroavante do Grêmio. Ninguém discute o histórico vencedor do brasileiro, que construiu sua carreira no futebol espanhol, principalmente no Atlético de Madrid. Duas Copas do Mundo defendendo a Espanha. Passagem importante pelo Chelsea. Ele tem muito mais qualidade, se fizermos uma comparação com as peças que Renato Portaluppi tem à disposição.