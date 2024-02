Sob forte calor, o primeiro tempo no Beira-Rio teve um ritmo lento no sábado (3). Apostando na forte marcação o Caxias conseguiu amordaçar o Inter. Alan Patrick foi o mais vigiado, sem conseguir ser o criador. Poucas conclusões a gol. O time grená acabou perdendo Álvaro antes da entrada em campo por lesão. Outros desfalques deixaram o time da serra fragilizado.



No intervalo, Eduardo Coudet mudou o jogo. O treinador teve estrela para apostar em Lucca e ganhou a sorte grande. O guri marcou uma bucha de bicicleta, abrindo os caminhos para a vitória. E ainda meteu mais um na rede, em jogada de extrema precisão na conclusão, ganhando da marcação e tirando do goleiro Fabian Volpi. Também um belo gol. Pelo jeito, Lucca passará a ter mais oportunidades a partir de agora. E Coudet ainda deu a primeira chance para Gustavo Prado, jovem da base. Vitória justa!