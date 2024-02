O Inter teve o comando absoluto no duelo com o Brasil no Beira-Rio nesta quarta-feira (14). Com qualidade, a vantagem de 3 a 0 foi construída já na etapa inicial. O primeiro gol saiu em um azar de Biteco, que fez contra o patrimônio. Depois, o Colorado mantendo o ritmo ampliou com Enner Valencia, de chapa, e Lucas Alario, marcando pela primeira vez com a camisa do Inter.