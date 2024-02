A equipe alternativa do Grêmio, em Erechim, contra o Ypiranga, pode ter alguns jogadores que precisam mostrar serviço para Renato Portaluppi — apesar de o treinador não estar in loco no Colosso da Lagoa. Ronald está voltando da seleção brasileira, que não garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O guri pode ter mais oportunidades em uma temporada em que Villasanti e Carballo estarão servindo as seleções de Paraguai e Uruguai.



Na defesa, Gustavo Martins e Wesley Costa devem ganhar rodagem. Mesma situação de Dodi, volante que veio do Santos, novato no elenco gremista. Gustavo Nunes, que deu a assistência para o gol salvador contra o São Luiz, também pode ganhar alguns minutos.