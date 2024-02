O Inter tem dois pontos de interrogação para escalar o time que encara o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (14). Na zaga, Eduardo Coudet tem alternado Mercado, Vitão e Robert Renan nas duas posições da defesa. A impressão é de que o argentino é o homem de confiança do treinador. Resta saber quem será o companheiro.



A outra questão é do meio para o ataque. Mauricio retornou da seleção pré-olímpica. Ainda não trabalhou com os companheiros na temporada. Não vai ser utilizado. A questão é a dúvida entre Hyoran, que entrega mais na marcação, e Lucca, com postura mais ofensiva. Pela necessidade de buscar a vitória em casa, a ideia de jogo do Inter precisa ser mais ofensiva.