Como se desenhava, a lesão no músculo adutor longo na coxa direita de Soteldo é muito grave. Em nota oficial, o Grêmio não falou em previsão de retorno. Consultando especialistas no assunto, é possível projetar uma parada mínima de dois meses. Talvez até um pouco mais. Óbvio que tudo vai depender do processo de recuperação.