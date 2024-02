Com lesão muscular de grau três no músculo adutor longo da coxa direita, Soteldo dificilmente retorna ao time do Grêmio ainda durante a disputa do Gauchão. O fato fez com que o Tricolor intensificasse a busca de um atacante para atuar pelos flancos. A lesão de Nathan Fernandes contra o Novo Hamburgo aumentou a necessidade.