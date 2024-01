Depois da derrota para o Caxias, o Grêmio entra em campo contra o São José nesta quarta-feira (24) precisando somar os primeiros pontos no Gauchão. Por isso, Renato Portaluppi pode tentar repetir uma escalação próxima àquela que apareceu no Centenário no sábado (20). Claro, que será preciso também fazer testes e girar o elenco durante a fase classifica do estadual.



A volta de Kannemann na zaga é fundamental. Assim como a manutenção de Gustavo Martins ao lado. O guri merece ter sequência de jogo. Não se discute que Everton Galdino e João Pedro Galvão não deram uma boa resposta na Serra. Porém, penso que ambos ainda podem ter pelo menos mais uma chance contra o Zeca, enquanto os reforços não chegam. Vale lembrar que os guris, Nathan Fernandes e André Henrique, também terão que receber oportunidades. Importante para ver a sequência de Soteldo, o melhor do Tricolor na estreia. O venezuelano foi bem no ataque e mostrou que pode ajudar na recomposição defensiva.