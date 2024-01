Eduardo Coudet avisou que vai fazer rodízio no time titular nas primeiras seis rodadas do Gauchão. Medida correta. O período de pré-temporada foi muito curto. Problema do insano calendário do futebol brasileiro. Mas tem um jogador, que precisa estar em campo contra o São Luiz em Ijuí nesta quarta-feira (24).



Falo especificamente de Lucas Alario. O atacante demonstrou sérias dificuldades na partida com o Avenida. Sem atuar desde abril, o argentino precisa readquirir ritmo de jogo. Faltou mobilidade. A retomada do futebol esperado só vai acontecer competindo. Claro, que é preciso ficar atento à questão física.